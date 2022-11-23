عضوات البلدي لاستحداث مصدات طبيعية للرياح

الاخيرة

تقدمت عضوات المجلس البلدي: علياء الفارسي، منيرة الأمير، فرح الرومي، شريفة الشلفان بمقترح تخصيص مساحات محددة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت، نظرا لطبيعة الكويت وما تتعرض له على مدار العام من موجات الغبار الذي يؤثر على أمور كثيرة في الكويت منها مجال الرؤية وتعطيل حركة السير في الطرق وسد مناهيل تصريف مياه الأمطار على جوانب الطرق وما يترتب عليه من عجز منظومة الصرف عن استيعاب مياه الأمطار ومن ثم غرق المركبات على الطرق وفي الأنفاق، وكذلك الصحة العامة للناس وهو أمر دائم تتعامل معه الكويت بشكل مستمر.

وجاء في المقترح أنه لما كانت هناك العديد من المحاولات لعمل مصدات للرياح للمناطق عبر زراعة الأشجار المخصصة لهذا الغرض في الكويت إلا أنها لم تحظ بالدعم أو الرعاية الكافية لتصل إلى المستوى الذي يمكن القول فيه أن لدينا شبكة من المصدات الطبيعية بالكويت تعمل بكفاءة وفاعليه.

وطالبت العضوات بعمل دراسة جغرافية متخصصة حول الأماكن التي يجب أن يتم عمل هذه المصدات فيها على جميع مناطق الكويت وخاصة الطرق المتأثرة بظاهرة السافي بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة،وتحديد الأنواع والكلفة والعمر اللازم لزراعة الأشجار ذات مواصفات خاصة تعمل كمصدات رياح بحيث تتحمل درجات الحرارة العالية وقلة المياه وتزرع على مسافة محددة من جانبي الطرق المتأثرة بظاهرة السافي بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأستطردن: في تخصيص هذه المناطق (مخرجات الدراسة) لهذا الغرض وفق خرائط محددة وتحضيرها للزراعة، وإشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتنفيذ هذه المصدات وفق خطط زمنية واضحة، العمل على تغيير الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الطرق واستبدالها بحواجز حديدية أو شبك كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية الأخرى ذات الظروف المناخية المشابهة للدولة. وأضفن إن مثل هذه المساعي سوف تحقق مصالح عدة في الكويت منها زيادة المساحة الخضراء وما يترتب عليها من منافع وكذلك عمل شبكة مصدات الرياح بالشكل الأمثل وأيضا توجيه الجهود المشتتة في هذا الصدد نحو اتجاه واحد يحقق الغرض الفاعل منه.

