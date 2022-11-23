وزير الخارجية: اختفاء محمد البغلي يحظى بمتابعة القيادة السياسية

وطن النهار

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أمس أسرة المواطن محمد طاهر البغلي الذي فقد بجمهورية رومانيا منذ عام 2015. وأكد الشيخ سالم الصباح على أن قضية الاختفاء تحظى بالمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وهي محل اهتمامهم المباشر وأن وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت في رومانيا تواصلان مساعيهما المستمرة والحثيثة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة وتبذل جهودا مكثفة للكشف عن غموض واقعة الاختفاء وأن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع السلطات المختصة في رومانيا عبر عقد لقاءات دورية واتصالات مباشرة مع الجهات المعنية والمسؤولين في السلطات الرومانية المختصة على المستويات الحكومية والأهلية كافة للوقوف على جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمواطن المفقود. واستعرض آخر التطورات الخاصة بهذا الملف الإنساني الهام، مشددا على أن دولة الكويت لن تدخر جهدا في وضع جميع الإمكانات السياسية والفنية والأمنية في هذا الإطار، مبينا أن وفدا أمنيا من دولة الكويت سيتوجه إلى جمهورية رومانيا خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة مجريات البحث والتحري مع السلطات الرومانية المختصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت في رومانيا. من جانبهم أعربت أسرة المواطن المفقود عن تقديرها وشكرها للاهتمام الكبير من القيادة السياسية والحكومة وجميع مسؤولي الدولة وقياداتها متوجهة بالتقدير العميق لوزارة الخارجية والسفارة في رومانيا لتسخير جميع الإمكانات المتاحة في عملية البحث عن المواطن المفقود.

