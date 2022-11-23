رئيس الوزراء العراقي يبدأ اليوم زيارة رسمية للكويت

وطن النهار

يبدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاربعاء زيارة الى الكويت استكمالاً للجولات التي بدأها اسلافه والتي تهدف الى تطوير العلاقات العراقية - الكويتية بما يخدم مصلحة البلدين ولاسيما على الصعد الاقتصادية والسياسية.

زيارة السوداني التي تأتي الأولى على صعيد جولاته لدول الخليج والثانية له في جولاته الخارجية، تكتسب اهمية بالغة لما تشهده العلاقات العراقية - الكويتية من تطور وتقدم في خطى ثابتة، بحسب محللين سياسيين واقتصاديين في حديثهم لـ«النهار».

ويرى المحلل السياسي علي البيدر، ان الزيارة لها اهمية كبيرة لما تمتلكه الدولتان من علاقات عميقة مبنية على حسن الجوار والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، مؤكداً ان للكويت مواقف واضحة وصريحة وحقيقية في دعم عراق ما بعد 2003 وكذلك كانت نوايا العراق طيبة وسلوكياته مع الكويت.

واضاف، على البلدين تنحية الخلافات جانبًا والشروع بمرحلة جديدة عنوانها الاخوة والسلام كما ان توقيت الزيارة مهم بالنسبة للبلدين ولحكومتيهما وللظروف التي تعيشها المنطقة اذ يمكن استثمار مكانة وامكانية البلدين في تشكيل تحالفات اقليمية لتقوية مواقف البلدين.

وتابع اختيار الكويت من قبل السوداني يؤكد رغبة الحكومة الجديدة وتطلعها في ان تكون على مقربة من جميع الاشقاء العرب ونسيان الماضي بشكل مطلق.

وشدد على ان العلاقات العراقية - الكويتية تمتد لعقود طويلة وقد غرست عميقًا في جوانب اخرى غير سياسية فهي ذات ابعاد استراتيجية ومجتمعية واضحة ولا يمكن ان تحددها المواقف السياسية المرحلية.

وتابع، هناك اصوات داخل المشهد السياسي العراقي تعتاش على ازمات الماضي يجب كبحها ومواجهتها بجمالية الواقع وهذا من متطلبات حكومة السوداني المعنية بتصفير الازمات مع الجميع.

في المقابل، اوضح المحلل السياسي، نبيل جبار التميمي، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الى الكويت ضمن برنامج زيارات اقليمية ودولية يقوم بها السوداني خلال هذه المرحلة، تأتي اهدافها في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ودول الجوار او تلك الزيارات ذات الابعاد الدولية، وردم فجوة احتمالية ان تكون الحكومة العراقية الحالية معزولة عن العالم.

وحول النقاشات والمواضيع التي قد يتناولها اللقاء المرتقب في الكويت، قال التميمي: هو اعادة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، بعد ان اُكد عليها خلال اجتماع وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين وسفير الكويت في بغداد طارق الفرج الاسبوع الماضي.

وزاد ومن المرجح ان يناقش الاجتماع القضايا الحدودية ومنها الممرات الملاحية بين البلدين وخور عبدالله، وقد تهدف زيارة السوداني الى الكويت والدول الاخرى مراجعة اي اتفاقيات قد اجرتها حكومات العراق السابقة مع تلك الدول ومحاولة اعادة التفاوض بشأنها، بحسب نبيل جبار التميمي.

تطمينات الجوار

الى ذلك، عد الباحث العراقي، صالح لفتة، بأن زيارة الكويت هدفها ارسال تطمينات لدول الجوار بأن سياسة العراق الخارجية هو التقارب مع دول الجوار واعطاء الاولوية لحل الملفات بالحوار لا غير وأهمية الكويت بالنسبة للعراق كدولة جارة لها مصالح في استقرار العراق وتمتلك علاقات وامكانات اقتصادية كبيرة يمكن ان تسهم وتساعد في اعمار العراق عن طريق دخول رؤوس الأموال الكويتية والشركات الكويتية للأسواق العراقية.

وهناك ملفات اخرى يمكن لرئيس الوزراء بحثها مع الجانب الكويتي كملف الحدود وحقوق العراق في قناة خور عبدالله وحرية الملاحة البحرية في الممرات المائية المشتركة وملف الصيادين العراقيين في المياه الدولية او في المناطق المشتركة وحمايتهم وعدم تعرضهم للاعتقال والتعسف من الجانب الكويتي لأسباب بسيطة لا تستوجب تلك القسوة.

وزاد ايضاً الحقول النفطية المشتركة مع الجانب الكويتي والحفاظ على ثروات العراق وعدم السحب من جانب واحد فقط ما يعرض العراق للغبن والاستثمار والفرص الكبيرة في العراق وأيضاً طي صفحة الماضي والنظر للمستقبل وعدم تحميل شعب العراق اخطاء النظام الدكتاتوري السابق، وفقاً للفتة.

للزيارة ابعاد اقتصادية لما للموقع الجغرافي وما يملكه البلدان من امكانات.

استاذ الاقتصاد الدولي د. نوار السعدي، يبدو ان ادارة العلاقات مع الكويت وتطويرها ليست سوى واحدة من التحديات المتعددة التي يواجهها محمد شياع السوداني. وبينما يكافح العراق بفعل الاضطرابات الاقتصادية، والانقسامات السياسية، والتهديد الارهابي المتجدد، يبدو ان علاقة الكويت، مع العراق تزداد اهمية. خاصة وان مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملاً مهماً لاستقرار العراق. وأن اي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت في الوقت نفسه. لذا يجب ان تكون هناك اهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية.

في الجانب الاقتصادي، يؤكد استاذ الاقتصاد الدولي، ابدت الكويت سابقا اهتمامها بالاستثمار في استقرار جارها الشمالي العراق. وان اقتصاد الكويت المرن وقربها الجغرافي من العراق يجعلها مرشحاً مثالياً لتنسيق الدعم لبغداد. في الواقع، في عام 2018، نظّمت الكويت واستضافت مؤتمراً دولياً لجمع الأموال لاعادة بناء اقتصاد العراق والبنية التحتية في اعقاب الصراع المدمر ضد داعش. ومكنت القيادة الكويتية من تأمين ما يقرب من 30 مليار دولار في شكل تسهيلات ائتمانية واستثمارات لدعم العراق. وفي محاولة اخرى لدعم العراق اقتصادياً، ادت الكويت دوراً حاسماً في التفاوض على صفقة ايلول عام 2019 بين بغداد وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لانشاء خط نقل كهربائي من دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه ان يوفر 500 ميجاوات من الكهرباء في الساعة من دول مجلس التعاون الخليجي الى ميناء الفاو، لكن للأسف هذه التحركات حتى الآن لم تجدي نفعا على ارض الواقع ولم تحقق ماتم ذكره سواء في المؤتمرات او في اللقاءات الرسمية بين البلدين. لذا نتطلع الى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للاسراع بتنفيذ ما يتعلق به من اعمال الربط الكهربائي الخليجي.

ويعتقد السعدي، ان التعاون العراقي - الكويتي في مجالي النفط والطاقة، هو الاهم من الناحية الاقتصادية.

رفع الحواجز

لكن من اجل الاستفادة من زيارة السوداني الى الكويت يجب الاخذ بعين الاعتبار الاتي: أولا: توقيع اتفاقات للتعاون التجاري والفني والاقتصادي، لكن يجب رفع جميع المعوقات التي تحول دون تصدير المواد والمنتجات ذات المنشأ العراقي الى السوق الكويتي بغية تحقيق التوازن في العلاقة التجارية بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، وثانيا: ضرورة العمل من اجل تسويق تحسين البيئة التجارية بين البلدين، بما يضمن استقطاب الفرص الاستثمارية والاقتصادية وتشجيع رجال الاعمال الكويتين على العمل داخل العراق، وأن اهم نقطة في هذا المجال هي رفع الحواجز امام دخول رجال الاعمال والتجار والصناعيين الكويتيين الى الأراضي العراقية اما ثالثا: العمل على تذليل المعوقات في ما يخص مسألة تأشيرة الدخول الى الكويت او الى العراق فيه تشكل عائقا مهما امام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين، حيث كانت هذه العوائق سببا في تخلف النشاط الاقتصادي الكويتي في العراق وبالعكس، في حين استثمرت الدول الأخرى هذا الفراغ وتمكنت من تحقيق مكاسب كبرى ورابعا: ازالة العقبات الفنية والتشريعية التي تحول دون تطور التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين وتنشيط تجارة العبور من خلال تأمين وتطوير الطرق الرابطة بين العراق ودول الجوار الجغرافي، ومنها الكويت والأردن وسورية وتركيا وايران. وخامسا: العمل على تطوير البنى التحتية للطريق البري الرابط بين العراق والكويت وسادسا: التشديد على ضرورة فتح المجال من الكويت لتصبح ممرا لزوار مواطني دول الخليج العربي الى العتبات المقدسة في العراق، كما هو الحال في الماضي حين كانت وفود وزوار العتبات المقدسة في العراق تمر بالكويت في رحلة القدوم والعودة.

وختم: العمل على تأسيس لجنة مشتركة من البلدين تقوم بدراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في العراق، وذلك في بداية نسج استراتيجية متكاملة بين البلدين في المجالات الصناعية فضلاً عن امكان اقامة مناطق صناعية مشتركة، وكذلك مناطق مشتركة للتبادل التجاري الحر بين البلدين.

تطورات إيجابية

في حين، يؤكد الباحث الاقتصادي، بسام رعد، ترتبط جمهورية العراق مع دولة الكويت بجوار جغرافي وروابط تاريخية وثقافية واقتصادية واجتماعية منذ عقود طويلة. وشهدت العلاقات العراقية - الكويتية خلال الفترة الماضية الكثير من التطورات الايجابية الا انه ما زالت هناك بعض القضايا الاشكالية العالقة بين البلدين الشقيقين.

ونوه الى ان زيارة رئيس الوزراء لدولة الكويت تمثل التطور الايجابي الواضح في العلاقات والذي يجعل الطريق سالكاً لتطوير حلول مشتركة ومرضية للقضايا الاشكالية العالقة. ومن المتوقع ان تركز هذه الزيارة على توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية مع دولة الكويت خصوصاً ان فكرة الاستثمار في العراق لا تزال تمثل مطمحاً محبباً عند التجار الكويتيين كما تشكل السياحة الدينية والسياحة العادية في اماكن مختلفة من العراق باباً جديداً لتدفق رؤوس الأموال الكويتية الى العراق عبر الاستثمار الحكومي او الخاص، وبذلك تكون فرصة للعراق لتطوير منشآته السياحية والعادية بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد خصوصاً ان دولة الكويت استضافت عام 2018 م مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق وتعهدت خلال المؤتمر بتخصيص ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات لدعم العراق.

