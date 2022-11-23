الكندري: أواصر الصداقة تجمع بين الكويت وبنغلاديش

وطن النهار

في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الاركان الفريق خالد صالح الصباح، قال اللواء خالد الكندري: «انه لشرف وامتياز ان احضر احتفالات سفارة بنغلاديش بذكرى عيد القوات المسلحة».

وأضاف: «تتمتع بنغلاديش والكويت بعلاقات ممتازة منذ عقود، وفي عام 1991، اكدت بنغلاديش هذه الصداقة من خلال مشاركتها في التحالف الدولي اثناء تحرير الكويت، وقد عزز هذا الموقف الداعم من اواصر الصداقة بين الكويت وبنغلاديش».

وتابع: «ومنذ ذلك الحين، استمر التعاون الدفاعي في النمو على مستويات عدّة، تخلله اجتماعات على مستوى مسؤولي الدفاع للاستكشاف والسعي لتطوير وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية المهنية المتنوعة».

وختم اللواء الكندري كلمته قائلاً: «ان دولتي بنغلاديش والكويت تملكان الكثير من الامور المشتركة، وتتمسكان بمبادئ الدفاع عن النفس ونأمل ان تستمر اسهاماتهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار الدولي»

من جانبه وصف سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء عشيق الزمان «العلاقة والروابط بين الكويت وبنغلاديش بأنهما متلازمتان ومرتبطتان تاريخياً».

وقال: «ان الكويت لها مكانة خاصة في قلوب وعقول شعب بنغلاديش، حيث ان الكويت وبنغلاديش شريكان استراتيجيان في مختلف المجالات بما في ذلك المجال العسكري».

وعبّر السفير عن شكره وامتنانه العميق لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولحكومة شعب الكويت.

وفي تصريحات على هامش الحفل، اكد عشيق الزمان انه يعمل على الترويج لبلاده في الكويت على جميع المستويات ومختلف المجالات وخصوصا في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وأضاف: «هناك مناقشات بين البلدين من اجل التوسع في التعاون في المجال الدفاعي».

وذكر عشيق الزمان انه التقى مع وزير الداخلية من اجل التسهيل في التأشيرات للبنغلاديشيين وخصوصا العمالة الماهرة، لافتا الى ان احدى الشركات المختصة قد استقدمت نحو 500 ممرضة من بنغلاديش وسيبدأ عملهن في الكويت ابتداء من منتصف ديسمبر المقبل.

من ناحيته، قال الملحق العسكري لسفارة بنغلاديش العميد، ام دي حسن الزمان، ان «عيد القوات المسلحة الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام، يحمل اهمية خاصة، ليس فقط لأفراد القوات المسلحة البنغلاديشية ولكن ايضًا لشعب بنغلاديش، اذ يدل على الأهمية القصوى للرفقة والتآزر والتضامن للقتال الجماعي ضد العدو».

وفيما يتعلّق بالتطوير المهني لقوات بلاده، اوضح حسن الزمان انه «وفقًا لحلم والد الأمة، يتم تحديث القوات المسلحة البنغلاديشية في اطار هدف القوات لعام 2030، كقوات مسلحة محترفة، اذ تحتل بنغلاديش بفخر المرتبة الأولى بين جميع الدول المساهمة بقوات تحت راية الأمم المتحدة من اجل السلام العالمي.

