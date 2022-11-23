الناهض: العلاقات الكويتية - العُمانية مثال يُحتذى

وطن النهار

أشاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بالعلاقات «الكويتية - العمانية» التي تعد مثالا يحتذى على المستويات كافة.

وقال في تصريح صحافي على هامش حفل استقبال أقامته السفارة العمانية لدى البلاد بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني للسلطنة: إن عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عبر السنوات والأفق الكبير الذي تنطوي عليه جعلا منها مثالا يحتذى على المستويات كافة لاسيما بين الشعبين والقيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.

وأعرب عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في عيدها الوطني وأطيب الأماني لها بمزيد من الازدهار والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

الثبات على المبادئ

ومن جهته قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد صالح الخروصي في تصريح مماثل: إن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد نموذجا في نهج السلام والثبات على المبادئ والإسهام في حل المشكلات الإقليمية والدولية.

وأضاف الخروصي: إن ما نحتفي به اليوم من معاني الأخوة بين البلدين الشقيقين «نتيجة طبيعية للعلاقات التاريخية ووشائج الأخوة منذ قرون مضت» منوها بما يربط البلدين من تاريخ وثقافة وأنماط حياة وتجارة وغيرها على شواطئ الخليج العربي.

ولفت إلى اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات في شتى المجالات والقطاعات من خلال برامج تنفيذية متعددة لاسيما الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية.

واعرب الخروصي عن سعادته لاقامة الاحتفال بمناسبة 19 نوفمبر، واصفا هذه المناسبة بالسعيدة على العمانيين.

ووصف في تصريح للصحافيين العلاقات العمانية - الكويتية بالمتميزة للغاية، مؤكدا سروره بحضور وزيري الخارجية والتجارة والشيوخ وكبار المسؤولين ومن مختلف فئات المجتمع والمواطنين العمانيين وكذلك طلبة السلطنة في الكويت الذين قدموا مقطوعات رائعة.

واكد ان هذا الحضور المميز يدل على مكانة ومتانة العلاقات بين البلدين، وان هذه العلاقة وجدت لتبقى وتتطور ولا يوجد لها سقف، بل هي مفتوحة لمزيد من التعاون في شتى المجالات.

