البديوي: زيادة مخصصات الطلبة تعكس اهتمام القيادة بالشباب

وطن النهار

أعرب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي عن شكره للفتة الأبوية الكريمة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء بتوجيهه بزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 % اعتبارا من أبريل 2023.

وذكر في تصريح لـ(كونا) أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء «إنما تعكس ما توليه القيادة السياسية من أهمية كبيرة لدعم قطاع الشباب في الكويت ومساندته».

وأوضح أن هذه التوجيهات تؤكد كذلك على «ما يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء من أهمية لهذا الموضوع وتقدير سموه وتلمسه لحاجة الطلبة المبتعثين بالخارج لهذه الزيادة نظرا للارتفاع الملموس بالأسعار وغلاء المعيشة في دول العالم كافة».

وأضاف أن هذه المبادرة الأبوية الكريمة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء تأتي قبيل انعقاد المؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية «وهو الأمر الذي سيوفر فرصا مواتية من أجل أن يتقدم جميع أبنائنا الطلاب والطالبات في الولايات المتحدة بالشكر لسموه على هذه اللفتة الكريمة وذلك خلال هذا المؤتمر الذي يعتبر التجمع السنوي الرئيسي للطلبة في الولايات المتحدة».

