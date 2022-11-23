النائب الأول: الجهود مستمرة لمكافحة المخدرات

وطن النهار

كرم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد المواطنين يوسف منصور ناصر العنزي وبدر منصور ناصرالعنزي اللذين شاركا في إلقاء القبض على مقيم من جنسية آسيوية يقوم بترويج المواد المخدرة في احدى المناطق السكنية.

وشـكر الخالد المواطنين المكرمين على يقظتهما وإحساسهما بالمسؤولية تجاه هذا الخطر الـذي يـهـدد مجتمعنا، لافتاً إلى أن المواطنين المكرمين أثبتا أن كل مواطن خفير وأنهم شـركاء مع إخوانهم رجال الأمن في مكافحة آفة المخدرات والحفاظ على شباب الوطن.

وأكد أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع الامر الذي يستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يدهم مجتمعنا، ولن نسمح بالمسـاس والضرر بابنائنا وشبابنا وسـلب مستقبلهم، مشيرا إلى ان الجهود الأمنية مستمرة لمحاربة كل عمليات وأنواع التهريب وضبط كل من تسـول له نفسه في جلب والاتجار بالمواد المخدرة بجميع انواعها وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة .

