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وطن النهار

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كرّم مواطنين ألقيا القبض على آسيوي يتاجر في المواد المخدرة

النائب الأول: الجهود مستمرة لمكافحة المخدرات

مشعل عبدالله
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الأربعاء 23 نوفمبر 2022

كرم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد المواطنين يوسف منصور ناصر العنزي وبدر منصور ناصرالعنزي اللذين شاركا في إلقاء القبض على مقيم من جنسية آسيوية يقوم بترويج المواد المخدرة في احدى المناطق السكنية.
وشـكر الخالد المواطنين المكرمين على يقظتهما وإحساسهما بالمسؤولية تجاه هذا الخطر الـذي يـهـدد مجتمعنا، لافتاً إلى أن المواطنين المكرمين أثبتا أن كل مواطن خفير وأنهم شـركاء مع إخوانهم رجال الأمن في مكافحة آفة المخدرات والحفاظ على شباب الوطن.
وأكد أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع الامر الذي يستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يدهم مجتمعنا، ولن نسمح بالمسـاس والضرر بابنائنا وشبابنا وسـلب مستقبلهم، مشيرا إلى ان الجهود الأمنية مستمرة لمحاربة كل عمليات وأنواع التهريب وضبط كل من تسـول له نفسه في جلب والاتجار بالمواد المخدرة بجميع انواعها وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة .


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