البغلي: ضمان وصون حقوق الطفل

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي، حرص الكويت على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ايمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في حقوق الطفل وحمايته.

وقالت الوزيرة البغلي في تصريح صحافي عقب اجتماعها مع المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اديل خضر ووفد المنظمة، ان الهدف من هذا التعاون هو الاستفادة من خبرات المنظمة بما ينعكس على حياة الأطفال في الكويت في المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت في مجال ضمان حقوق الطفل وصون كرامته وحرصها على سن التشريعات والقوانين المعنية بذلك إضافة إلى تعزيز برامجها الصحية الوقائية والتوعوية التي تقدمها للطفل ورعايته النفسية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاهتمام بالطفولة في الكويت يمتد أيضا ليشمل أبناء الكويتيات الذين تتضافر جهود الجهات المعنية في البلاد لتقديم الحقوق المناسبة لهم في شتى المجالات ولاسيما الصحة والتعليم والتوظيف.

وشددت الوزيرة البغلي على حرص وزارة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة والطفولة على تطبيق التزاماتها الدولية مع المنظمات الأممية بما يتماشى مع دستور الكويت.

من جهتها، أكدت المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اديل خضر أهمية دور الكويت بالنسبة للأمم المتحدة وذلك على صعيد مشاركتها الفاعلة في أنشطتها وأهميتها أيضا بالنسبة لمنظمة اليونيسيف باعتبارها من أكبر الدول المانحة والجهات المتبرعة لها.

وأشادت بالتعاون القائم بين وزارة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة والطفولة ووزارة الخارجية في مجال حماية الطفل ووجود خارطة طريق حول البرامج المعنية بالطفولة باعتبار أن الهدف مشترك وهو حماية الطفل وضمان حقوقه.

وأشارت إلى أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم وإمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال وإلى وضع خطة مناسبة لإنهاء العنف ضد الأطفال.

ولفتت خضر إلى أهمية جمع المعلومات حول وضع الأطفال لتسهيل التقارير الطوعية وتقييم وضع دولة الكويت بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة وأيضا لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل للجنة الدولية لحقوق الطفل.

