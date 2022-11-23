وزير الحج السعودي: لا رسوم إضافية على المعتمرين

وطن النهار

أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، وجود تعاون وتنسيق بين وزارة الحج والعمرة السعودية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، مشيراً إلى أن المملكة حكومة وشعبا ترحب بالمعتمرين من كل انحاء العالم وبالمعتمرين القادمين من الكويت الذين يمكنهم اصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق «نسك».

وأشار الربيعة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة السعودية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سلطان بن سعد والوفد المرافق للوزير، إلى التسهيلات والخدمات والتسهيلات المستحدثة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة من خلال موقع الوزارة وحساباتها الالكترونية وموقع وتطبيق «نسك».

وشكر الكويت على منحها وسام المعلوماتية من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح لوزارة الحج والعمرة.

وأضاف «لقد عملت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله-، على تنفيذ الأعمال التطويرية المستمرة في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين ضمن أحد أكبر المشاريع التطويرية على مستوى العالم، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك أتمتة إجراءات حجز الخدمات (كالسكن، والتنقل داخل المدن السعودية) وبخطوات بسيطة من كل مكان حول العالم، وعلى مدار الساعة، عبر تطبيق نسك، وكذلك إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية للمقيمين الأعزاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والحصول عليها بشكل مباشر، مع إمكانية أداء العمرة لمن يحمل أي نوع من أنواع التأشيرات، والذي تمكنه من الإقامة والتجول في مدن المملكة بكل أريحية لمدة 90 يومًا.

وأشار الى أن هذه النقلة النوعية التي يشهدها قطاع العمرة في المملكة حاليا بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية ومزودي الخدمات من القطاع الخاص، أسهمت في صناعة تحول رقمي، وإيجاد حزمة من التسهيلات والخدمات والحلول الرقمية تحت مظلة برنامج -خدمة ضيوف الرحمن- أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وردا على سؤال عن أوجه التعاون فيما يخص الحج والعمرة مع الكويت، أوضح الربيعة: «هناك تعاون دائم ومستمر ومتواصل قائم بين المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في كل ما يتعلق بخدمات الحج والعمرة. وفيما يتعلق بالعمرة، الاخوة الكويتيون بإمكانهم أداء العمرة بكل وقت بسهولة ويسر، وكذلك بالنسبة للمقيمين في الكويت فبات متاح لهم الحصول على التأشيرة الالكترونية للزيارة وأداء العمرة والتنقل داخل المملكة وفي جميع أرجائها، مضيفاً أنه تم عقد لقاء قبل يومين بين بعثة الحج الكويتية للتنسيق لقدوم الحجاج الكويتيين وتقديم أفضل الخدمات لهم في حج العام المقبل.

وحول استعدادات المملكة لموسم الحج المقبل بعد النجاح المشهود في حج العام الماضي، قال الربيعة ان «الحج هو أكبر حشد بشري يقام بشكل سنوي في العالم وهو تجمع هائل وكبير»، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفيين وولي عهده، لتقديم افضل الخدمات، والتي نسعى لتطويرها بشكل أفضل ومستمر»، آملاً أن تعود أعداد الحجاج الى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، مؤكداً الاستعدادات لموسم الحج المقبل من خلال تطبيق أنظمة الكترونية حديثة والتأـشيرات لتقديم افضل وسائل التنقل وغيرها، ولكن يبقى الحج في طبيعته منذ أكثر من 1400 سنة يتطلب جهداً ومشقة، ولكن حكومة خادم الحرمين تسعى لتقديم كافة التسهيلات لتيسير مناسك الحج للجميع. وعما اذا كان سيتم فرض رسوم إضافية على المعتمرين الحاملين للتأشيرات الأميركية والبريطانية والشنغن، التي تسمح لهم بدخول المملكة من دون الحصول على التأشيرة السعودية، أوضح وزير الحج والأوقاف أنه «لا توجد رسوم إضافية، وجميع الرسوم موحّدة وبسيطة، والمملكة اذ ترحب بجميع الضيوف وتقدّم تسهيلات كبيرة لجميع زوارها، والمملكة أطلقت تأشيرات متنوعة منها السياحية والالكترونية، وكذلك أطلقت تأشيرة الزيارة لجميع المقيمين في دول الخليج، ومستمرون في تقديم كل التسهيلات»، مضيفاً «أن من أهم التسهيلات التي تمّ الاعلان عنها أخيراً، هي السماح للمقيمين في دول الخليج بإصدار التأشيرة الالكترونية والسماح بدخولهم».

