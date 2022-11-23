فوق هام السحب

الأولى

أبدع المنتخب السعودي وأمتع عشاقه وفجّر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بانتصار تاريخي على الأرجنتين ونجمها الخارق ليونيل ميسي 2-1 أمس على ستاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

وقدم «الأخضر السعودي» تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينار أداء قتالياً منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، مدعوماً بجمهور سعودي وخليجي وعربي غفير.

وجاءت الانطلاقة في العرس العالمي مشرفة للمنتخب السعودي وأثبت أنه قادم للمونديال لتسجيل أفضل مشاركة له وللكرتين العربية والآسيوية.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي «الأخضر» في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وكسرت السعودية نحساً لازمها في مشاركاتها الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في اي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل ان تحقق نصرا مدويا امس. وهذا رابع فوز للسعودية في تاريخها بكأس العالم، بعد المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0) في 1994، ومصر (2-1) في 2018.

ومنعت السعودية أيضاً الارجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة حيث توقف رصيد «البيسيلستي» عند 36 مباراة، علما بانها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم ايطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة الأمس.

ودخلت الارجنتين البطولة وهي من ابرز المرشحين لاحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الارجح آخر مشاركة له في النهائيات بعد خمس مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين الى الثاني من يوليو عام 2019 عندما سقطت امام غريمتها التقليدية في اميركا الجنوبية البرازيل 0-2 في نصف نهائي كوبا اميركا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

وتواجه المنتخبان خمس مرات، فتعادلا مرتين وفازت الارجنتين مرتين والسعودية مرة واحدة.

