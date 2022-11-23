السعودية تُعيد كتابة التاريخ

الأولى

ألف مبروك للمنتخب السعودي الشقيق فوزه التاريخي المستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في أولى مبارياته بكأس العام 2022 التي تستضيفها قطر الشقيقة.

ألف مبروك للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، وقيادة فنية ومشرفين إداريين، ولاعبين كباراً شرفوا بلدهم ووطنهم، ورفعوا رؤوس العرب في أكبر محفل دولي كروي على وجه الأرض.

المباركة ليست على الفوز وحده، وليست على الانتصار بمفرده، ولكنه على الأداء الكروي الرائع الذي انتزع الآهات وفرض الإعجاب على كل المشاهدين سواء كانوا عرباً أو غير عرب، فالبضاعة الجيدة تفرض نفسها في كل مجال وفي كل ميدان.

وهكذا يمضي الخليج والخليجيون من نجاح إلى نجاح، ومن انتصار إلى انتصار، فبعد أن أبهرت قطر الشقيقة الدنيا كلها وشغلت العالم بأسره بلوحة الافتتاح، وبحسن التنظيم، وروعة الملاعب، أكدت السعودية أن التفوق العربي ليس رمية بغير رامٍ، ولا ضربة حظ صنعتها الصدفة، وقدرتها ظروف طارئة، بل جاء نتيجة دراسة واعية، وإعداد جيد، ورغبة عارمة في إثبات الذات.

ومع أن الشأن شأن رياضي خالص، والفوز فوز كروي في إحدى المباريات، فإن الأمر ينطق بأن القادم أجمل، وبأن المستقبل أحلى لا في ميدان الرياضة وحدها، بل في كل المناحي والاتجاهات. وبصريح العبارة أقول: انتظروا الأفضل والأحسن خلال السنوات القليلة المقبلة، وترقبوا ما سوف تصنع قطر، وما سوف تحدثه السعودية، وما سوف تضيفه الإمارات، وما سوف يصدر عن السلطنة الشقيقة، إضافة إلى مملكة البحرين، ثم الكويت التي بدأت تنفض غبار الزمن، لتسترد مكانتها وحيويتها وريادتها التي يمكن أن تحتجب حيناً من الدهر، لكنها أبداً لا تنزوي ولا تغيب.

حقاً إنّ الفوز فوز رياضي، لكنه جاء على حساب منتخب مصنف عالمياً ومرشح للفوز بكأس العالم، الأمر الذي يؤكد أن ما صنعه السعوديون هو بالفعل كتابة جديدة للتاريخ.

ألف.. ألف.. ألف مبروك لقطر الشقيقة وللسعودية الشقيقة، وللقيادات الواعية الحاذقة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي ينفذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

شكراً لقطر، وشكراً للسعودية، وإلى مزيد من الانتصارات التي تفرح العرب وتبهج العرب، وتعيد كتابة تاريخ العرب.

عماد جواد بوخمسين