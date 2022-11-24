مديرة «كونا» استقبلت سفير النمسا

وطن النهار

بحثت المديرة العامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع سفير جمهورية النمسا الصديقة لدى البلاد ماريان ألكسندروربا أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ودعم الجهود الديبلوماسية في هذا الشأن. وأكدت الدكتورة السالم خلال استقبالها السفير ألكسندروربا في مكتبها أمس حرص (كونا) على مواكبة العلاقات المتميزة التي تربط الكويت والنمسا في شتى المجالات وسط الرغبة المشتركة للبلدين الصديقين في الارتقاء بها إلى آفاق أوسع خصوصا مع سياسة دولة الكويت المنفتحة على مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

