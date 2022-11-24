وزير الدفاع: فهد جابر العلي مثال للإخلاص والعطاء

وطن النهار

استقبل وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي الصباح بمكتبه وكيل وزارة الدفاع بالندب السابق الشيخ فهد جابر العلي، والذي قدم إليه كتاباً عبر من خلاله عن جزيل شكره وعظيم امتنانه وخالص تقديره للقيادة السياسية على ما منحوه إياه من ثقة غالية ومن حرصٍ واهتمام ورعاية طوال فترة عمله في وزارة الدفاع.

وقد أثنى وزير الدفاع بالمسيرة الحافلة والعطاء المخلص للشيخ فهد الجابر العلي، وما بذله من جهود وعمل متواصل خلال فترة عمله في الوزارة، والتي كان لها الأثر الطيب والانطباع الحسن في نفوس جميع منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في حياته المقبلة، وخدمة الوطن من مختلف المواقع والمسؤوليات التي يكلف بها. على صعيد آخر استقبل وزير الدفاع عدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاد كلاً على حدة: سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت، وسفير جمهورية تونس الهاشمي عجيلي.

