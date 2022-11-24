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السفير الكوري: رؤية «كويت 2035» تتيح لسيؤول مزيداً من المناقصات

سميرة فريمش
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الخميس 24 نوفمبر 2022

أكد السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها اهمية التعاون الثقافي بين بلاده والكويت، موضحا أن هناك اقبالاً واهتماماً كبيراً من الكويتيين على تعلم الثقافة الكورية وخصوصا في مجال الدراما والمطبخ الكوري.
ولفت الى أن كوريا تترقب المشاريع الجديدة التي ستطلقها الكويت ضمن رؤيتها الجديدة 2035 خلال العام المقبل والتي ستتيح لنا المزيد من الفرص للدخول في المناقصات التي سيتم طرحها.
وعن انجازات الشركات الكورية ضمن المشاريع التي هي قيد التنفيذ، قال لقد انتهينا من انجاز مشروع الوقود النظيف في مصفاة الزور وهو احد المشاريع الاستيراتيجية الكبرى للكويت.


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