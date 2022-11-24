سمو ولي العهد استقبل رئيس الوزراء العراقي

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس بحضور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

وعقد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني.

وجرى خلال جلسة المباحثات التي سادتها أجواء ودية بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء. وحضرها عن الجانب العراقي الوفد المرافق لدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق.

وكان دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني والوفد المرافق وصلوا إلى البلاد امس في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.

وقد أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بتحية كبار مستقبليه وفي مقدمتهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

