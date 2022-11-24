«التربية»: 20 معلماً أردنياً انضموا إلى المدارس

وطن النهار

استقبلت وزارة التربية الدفعة الأولى من التعاقدات الخارجية للمعلمين الجدد القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية، وأكدت وكيل الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، حرص الوزارة على توفير كل سبل الراحة لتسهيل الاجراءات المتعلقة باستقدام المعلمين الجدد المتعاقد معهم خارجيا، من خلال تعاون وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع كافة. ولفتت، إلى أن اللجنة المختصة استقبلت مجموعة من المعلمين والمعلمات الجدد الذي تم عمل مقابلات مسبقة لهم من خلال لجان التعاقد الخارجي، حيث تم اختيارهم على أسس وضوابط معينة حددتها وزارة التربية مسبقا، مبينة أن إجمالي عدد أعضاء الهيئة التعليمية القادمين من الأردن بلغ 14 معلما، و6 معلمات.

