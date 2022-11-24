فواز الخالد: مواجهة العنف والمخدرات

وطن النهار

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على الدور المحوري للقطاع التعليمي والتربوي في البلاد، مثمنا جهود القائمين عليه على الصعيد المركزي وفي المحافظات، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة ظاهرتي انتشار العنف والمخدرات داخل المجتمع خاصة بين طلبة المدارس لحماية بناتنا وأبنائنا ومجتمعنا بوجه عام.

جاء ذلك أمس خلال لقائه ‏مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث بمناسبة توليه مهام إدارة المنطقة حيث تمنى له التوفيق في استكمال مسيرة التميز التي أرسي قواعدها زملاؤه الأفاضل الذين تعاقبوا على تولي مسؤوليتها سابقا.

‏جرى اللقاء بحضور مدير الشؤون التعليمية بالمنطقة حمود العنزي وتم التداول بشأن أولويات وخطط وبرامج عمل المنطقة حاليا وعلى الصعيد المنظور والمتوسط ومسيرة التعاون البناء للمنطقة مع المحافظة وسبل وآفاق تعزيزها.

من جانبه أعرب مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث عن سعادته باللقاء الذي تضمن عددا من التوجيهات، لافتا الى اطلاع المحافظ على خطط منطقة الاحمدي التعليمية تجاه مدارس المحافظة والاستعدادات الحالية للاختبارات وتوفير البيئة الآمنة داخل المدارس، وايضا ترجمة توصيات مجلس الوزراء لمحاربة ظاهرتي المخدرات والعنف الطلابي عبر تفعيل مراكز الارشاد الخاص بالخدمة الاجتماعية والنفسية وتعزيز دورها لخدمة الطلبة ونشر الوعي داخل المجتمع المدرسي بما يكفل حماية وسلامة الطلبة من الظواهر السلبية، مؤكدا في هذا الصدد تعزيز الشراكة مع مديرية أمن الاحمدي بما يكفل أمن الطرق الخارجية وتسهيل حركة المرور لاستقبال الطلبة.

