«الخدمة المدنية»: 43 برنامجاً تدريبياً للجهات الحكومية

وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية إبراهيم الهاجري عن إطلاق الديوان الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2022-2023، موضحاً أنه تم إعداد الخطة بناءً على دراسة الاحتياجات التدريبية لكل الجهات الحكومية الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية وتعد الخطة هي الأولى من بعد انقطاع موسمين تدريبيين وذلك بسبب جائحة كورونا. وأوضح في تصريح صحافي أن الخطة التدريبية لهذا العام (43) برنامجا تدريبيا لتلبية كل احتياجات موظفي الجهات الحكومية و المستويات الوظيفية بدءا من الفئة العليا وحتى الفئة التنفيذية، مشيرا إلى حرص الديوان على تكثيف البرامج التخصصية لهذا الموسم لما لها من أهمية في تنمية مهارات الموظفين بكل المجالات والتخصصات ما ينعكس على تطوير ورفع كفاءة الأداء بجهات عملهم. وذكر الهاجري إن خطة الفئة العليا تضمنت برامج تدريبية وورش عمل وملتقيات، وتم التركيز على البرامج الخاصة بتأهيل الصف الثاني من القيادات لتولي المناصب القيادية ولتحسين الأداء ورفع الإنتاجية ومواكبة التطور والنمو في شتى المجالات، بينما برامج الفئة الوسطى تضم (5) برامج تدريبية لتلبي احتياجات الجهات في تطوير مهارات تلك الفئة في مجال الحوكمة وكيفية مواجهة واقع وتحديات إدارة الأزمات.

