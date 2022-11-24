مركز الصباحية الصحي احتفل بيوم السكر العالمي

وطن النهار

تحت رعاية مدير منطقة الاحمدي الصحية الدكتور احمد الشطي أقام مركز الصباحية الغربي فعالية «يوم السكري العالمي» تحت اشراف رئيس المركز الدكتور نواف العراده الذي شرح اهمية الوقاية من التعرض للاصابة بالسكر وشرح كيفية التعامل معه وكيف تحافظ على عدم ارتفاع السكر بالدم وطريقة اخذ العلاج بانتظام بالشكل الصحيح كما توجه بالشكر الى معالي العتيبي سكرتير رئيس المركز على جهودها في تنظيم ونجاح هذه الفعالية وتنظيمها والعمل على نجاحها بالشكل الرائع وحضور الشركات ذات الصلة بالسكر من منتجاتها وأجهزتها الطبية فلهم جميعا الشكر والتقدير.