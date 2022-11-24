«الإعلام»: التحول الرقمي قادم وفق استراتيجية عامة

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الإعلام محمد بن ناجي أن التحول الرقمي قادم ضمن خطة الدولة التنموية واستراتيجية (الوزارة).

وقال في تصريح لـ «كونا» عقب الحلقة النقاشية «التحديات التي تواجه المطبوعات الورقية» التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45: إن «الإعلام» أطلقت في العام الماضي استراتيجية مهنية لخمس سنوات مشيرا إلى «وضع اللبنات الأساسية الخاصة بالتحول الرقمي».

وذكر أنه تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري مؤكدا الحرص على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت.

ولفت إلى أن الوزارة رصدت متطلبات التحول الرقمي للسنوات المقبلة وقد تم إنشاء مركز اتصال وتشكيل فرق تقنية للمساهمة بإنجاح تلك العملية مستدركا أن «تصاريح الدخول إلى وزارة الإعلام ستتحول إلى إلكترونية».

وأوضح أنه تم تركيب نظام البريد الإلكتروني في الوزارة وتدريب العاملين عليه ويتم حاليا العمل باستخدام النظام بنسبة 40 في المئة ونطمح في زيادتها.

وأشاد بن ناجي في كلمة ألقاها عقب الحلقة النقاشية بجهود «الوطني للثقافة» في إقامة المعرض وكذلك بجهود قطاع الصحافة والمطبوعات في الوزارة وكلية الآداب في جامعة الكويت لتنظيم هذه الفعالية الخاصة بالتحول الرقمي.

النشر الإلكتروني

بدوره قال عميد كلية الآداب بالوكالة د. عبدالله الهاجري لـ«كونا»: إن المحاضرة تأتي بالتعاون ما بين كلية الآداب ومجلة الكويت عن التحديات التي تواجه الكتاب المطبوع في ضوء النشر الإلكتروني «مثلما تعاني الصحافة الورقية من الإلكترونية».

وأضاف إن التطورات في وسائل التواصل الإلكتروني والتكنولوجيا أحدثت تطورا في مجال النشر مستدركا أن «الدراسات تبين أن الصحف الورقية ستختفي خلال الـ30 سنة المقبلة».

وتحدث الهاجري خلال المحاضرة عن أبرز التحديات التي واجهت الكتاب المطبوع خاصة في السنوات الثلاث الماضية مع التعليم الإلكتروني والاعتماد على الهواتف الذكية مبينا أن «الكتاب المطبوع له قيمته ورونقه وعشاقه أما «الإلكتروني» يسهل الوصول إليه من قبل القارئ».

صياغة الأفكار

من جانبه قال عميد كلية الآداب المساعد للاستشارات والتدريب والتطوير د. عبدالهادي العجمي في كلمة: إن ما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات هي القدرة على صياغة الأفكار ونطق الكلمات والجمل.

وأوضح أن الإنسان أبدع في رسم الكلمة التي يقولها صوتيا ليرسمها ويكتبها وقد بدأ التاريخ عندما بدأ الانسان في الكتابة التي أوصل من خلالها أفكاره على مر العصور.

وذكر أن «أقدم الكتابات الإنسانية قد اكتشفت في الشرق الأوسط» مضيفا أن «الكتابة تطورت من النقش على الصخور والطين والبردي والجلود والعظام والأخشاب إلى الورق ومنها إلى الإلكترونية وهي الإضافة الجديدة».

وتوقع أن «يصمد الكتاب الورقي لفترة لكن ليس كما كان سابقا» قائلا إن «مزايا الكتاب الإلكتروني الذي يسهل الوصول حتى الاستماع إليه أثناء قيادة السيارة لذا فالنقطة الأهم هي شغف الانسان للوصول للأفكار».

مواكبة التطور

وأكد رئيس قسم الإعلام في جامعة الكويت د. حسين مراد حرص «القسم» على استخدام التكنولوجيا ومواكبة التطور.

وقال إنه «مثلما لتصفح الكتاب الورقي من لذة للبعض وسهولة استيعاب المعلومة منه نجد التكنولوجيا تلفت انتباه الجيل الحالي خاصة وتجعله يستمتع لذا فلابد أن تكون هناك ضوابط للتحول الرقمي وآلية لتوثيقه ولسهولة الرجوع اليه». بدورها قالت رئيس تحرير مجلة الكويت عائشه العسعوسي لـ«كونا»: إن العاملين في المجلة التي تصدرها وزارة الإعلام حريصون على الانتشار الجيد وإقامة فعاليات ثقافية تناسب طرحها الثقافي مبينة أن «المجلة تصدر ورقيا وإلكترونيا».

وأوضحت أن مجلة الكويت «مقروءة ومسموعة ومرئية حيث تم توظيف التكنولوجيا مع الإصدار الورقي من خلال تفعيل «الباركود» وعرض الأفلام الوثائقية التاريخية عن دولة الكويت علاوة على أبيات شعرية مسموعة بصوت شعرائها».

يذكر أن مجموع العناوين الموجودة في الفهرس الخاص بمعرض الكتاب الـ45 بلغ ما يقارب 230 ألف عنوان في جميع فروع الثقافة والعلوم والأدب.

