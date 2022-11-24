المالك: تطور العالم الافتراضي ينشر خطاب الكراهية ويزيد الجرائم

وطن النهار

دعا المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو» سالم المالك الى تنشئة الاجيال على قيم تحالف الحضارات مؤكدا أن الشباب هم مادة التحالف الحضاري المستشرف للمستقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المالك امام المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والذي انطلقت اعماله بمدينة فاس المغربية تحت شعار «نحو تحالف من أجل السلام.. لنتعايش جميعا كإنسانية واحدة». ودعا إلى تنشئة الأجيال المستقبلية على قيم تحالف الحضارات والتسامح وتضمين المناهج الدراسية معاني التواصل الحضاري والإخاء الإنساني مؤكدا أن «ايسيسكو» تعتد بهذه القيم في رؤيتها واستراتيجية عملها حيث أنشأت مركز الحوار الحضاري ومركز الاستشراف الاستراتيجي وحاضنات لتحفيز إبداعات الشباب.

وأشار الى ان نذر النزاع العالمي اليوم إنما هي إشارات نوازع حضارية أكثر من كونها شواهد على تضارب المصالح الاقتصادية والتنافس على الموارد الطبيعية وأن فكرة التحالف الحضاري منظومة متكاملة تتشكل من قيم الناس.

وأكد أن التحدي الأساسي أمام منظمة تحالف الحضارات اليوم يكمن في القدرة على مخاطبة مجتمع إنساني قابل للتفاهم والتحالف مبرزا أن الإنسانية أمام رهان إنساني تاريخي يتطلب فتح الطريق أمام ثلاثي العدالة والإخاء والمساواة وقطع الطريق أمام ثلاثي الجوع والجهل والمرض. ونبه إلى ما ينطوي عليه تطور العالم الافتراضي من جرائم الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية ونشر خطاب الكراهية داعيا إلى العمل على تسخير هذا التطور بشكل قانوني مؤكدا «أن شبابنا هم مادة التحالف الحضاري المستشرف للمستقبل فإن أفلحنا في منحهم مفاتيح المستقبل أفلحنا في ضمان استدامة وتجدد تحالف الحضارات».

