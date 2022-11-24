العبد الجادر لإنشاء مسارات دائمة ومؤقتة للدراجات الهوائية

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحاً بشأن إنشاء مسارات دائمة و مؤقتة للدراجات الهوائية. وطالب العبدالجادر في مقترحه تفعيل ومتابعة مشروع المسار الذي اقترحته العضو السابق في المجلس البلدي مها البغلي والذي يتمثل في إنشاء مسار سعد بتاريخ 2021/2/14 وتمت الموافقة على المقترح من المجلس وارساله للجهاز التنفيذي بتاريخ 2021/4/12 ولم يرَ هذا المشروع النور حتى هذه اللحظة، و إنشاء مسارين دائمين لممارسة نشاط ركوب الدراجات الهوائية وذلك في منطقة جابر الأحمد ومنطقة الخيران وفقا للكروكي المرفق لكل مسار مع ضرورة توفير جميع المرافق الخدمية من دورات مياه ومواقف للدراجات وغيرها على امتداد المسار مع تحديد مراحل التنفيذ وآليات العمل والإطار الزمني لكل مرحلة من مراحل العمل.

كما اضاف بضرورة إنشاء مسار موقت في منطقة صبحان بجانب مبنى وزارة الداخلية وذلك بإغلاق الشارع الموضح في الكروكي المرفق يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة الثامنة مساء بطول 7 كم ولا يحتاج المسار إلا إلى حواجز لإغلاق المداخل الفرعية فقط، ويمتاز المسار بالقرب من الأندية الرياضية والمناطق السكنية وبعض المرافق الخدمية ووجود طرق بديلة بحيث لا تتعطل حركة المرور مع إعادة فتح مسار جسر جابر البحري باتجاه الصبية فقط خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى شهر أبريل وذلك من الساعة السادسة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا من يوم الجمعة وشدد العبدالجادر على أهمية تخصيص مسارات للدراجات الهوائية واعتمادها كوسيلة نقل عند إنشاء المدن الجديدة.

