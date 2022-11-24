بهبهاني يستفسر عن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة

وطن النهار

وجّه عضو المجلس البلدي إسماعيل بهبهاني أسئلة للجهاز التنفيذي عن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة ( استحداث/ تطوير)، وأوضح أن الخطط المرحلية في البلاد تسير بحسب ما هو مخطط له في إنشاء بنى تحتية تستوعب الازدياد السكاني المطرد وما يصاحبه من تأثيرات تتطلب مساهمة الجميع من ذوي الاختصاص والقرار في وضع الرؤية الواضحة والشاملة لإيجاد الحلول المناسبة لاستيعاب مثل هذه الزيادة، مؤكداً على ان الهدف المشترك للجميع هو وضع إطار عام للسياسات العامة وتحديد المهام والمسؤوليات، خصوصا فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق أحد أهم وأبرز مظاهر البنى التحتية. ووجه عددا من الأسئلة مطالباً الجهاز التنفيذي بالاجابة عنها منها متى يبدأ دور البلدية في مشروعات الطرق السريعة (سواء كان عند استحداث طرق سريعة أو تطوير الطرق القائمة)، ومتى ينتهي ذلك الدور؟ وما الأسس والمعايير التي تُؤخذ بعين الاعتبار قبل منح الموافقة المبدئية، وهل تخضع وتتسق تلك الموافقة مع المخطط الهيكلي العام للدولة؟، ما الجهات أو الإدارات المختصة لديكم التي تقوم بدراسة المشروعات عند عرضها عليكم قبل منح الموافقة المبدئية؟ واضاف: إن كانت الدراسات المرورية تعرض عليكم لدراستها والموافقة عليها، يرجى بيان الأسس والمعايير المتبعة في تقييم الدراسات المرورية المتعلقة بالمشروع؟ وما المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار ويتم من خلالها تحديد ما اذا كان تصميم المشروع المقدم مطابقا للمخطط الهيكلي من عدمه؟

