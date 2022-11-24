المونديال وفكرتي

آراء

عندما كتبت في أول مقال بعنوان مؤتمر القمة وكرة القدم وتمنيت ان تخرج القمة بقرار تأليف فريق كرة قدم حتى تحدث وحدة او اتحاد بين الشعوب العربية، تلقيت عدة اتصالات فمنهم من هو مستهزئ ضاحك من هكذا فكرة ومنهم من قال إنها فكرة ابداعية وتمنى حصول ذلك لانها فكرة صائبة.

بدأ المونديال في قطر فماذا رأينا؟! رأينا شعوب العالم حاضرة الكل يتناغم مع الكل، فسحر الكرة باتع ونأتي للمباراة الاولى فيها الفريق القطري فترى الشعوب العربية مجتمعة تهتف للفريق القطري فتمعن لو كان هناك فريق عربي يشارك كيف ستتحد مشجعة ومرة تلو مرة سيحدث الاتحاد او الوحدة، فإن كانت الجامعة لا يمكنها تبني هكذا مشروع، فياليت لو كان هناك مليونير عربي -وما اكثرهم- اراد ان يجعل له بصمة في تاريخ امته الحاضر ليصنع ناديا كالاندية الاوروبية بنجوم كرة عربية من جميع اقطارها، واخيرا بعدما رأيت في هذا المونديال ازددت إيمانا ان كرة القدم هي انجح عملية سلمية لاتحاد عربي بدون ثورات ربيعية أو خريفية. والله من وراء القصد.

