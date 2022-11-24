من قانون ذوي الإعاقة 8/ 2010

آراء

جاء في المادة (5) وهي من الفصل الثالث من هذا القانون والتي تتكلم عن حقوق ذوي الاعاقة كالتالي:

تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

- بمعنى يحق لذوي الاعاقة كما يحق لغيرهم من حقوق كالمشاركة بجمعيات النفع العام ومجالس الادارات والمناصب القيادية والوزارية والترشح للمجالس الانتخابية وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية.

- وتوفير المكاتب الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية لتوفر لهم جميع الاحتياجات بمعنى عند دخول كل وزارة يجب أن يكون هناك مكتب خاص وموظفين لخدمة ذوي الاعاقة بكل وزارة وجهة حكومية.

