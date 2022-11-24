الكويت والعراق: خدمة مصالح البلدين

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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس بحضور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وعقد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني.

جرى خلال جلسة المباحثات التي سادتها أجواء ودية بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

واستعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني أن حكومة بلاده جادة في إقامة شراكة حقيقية مع الأشقاء في الكويت تنعكس بشكل ملموس وواضح على مصلحة الشعبين الجارين.

وقال السوداني في تصريح بمناسبة زيارته الرسمية للكويت «زيارتنا للكويت تعبر عن اعتزازنا به بلدا جارا عزيزا نرتبط به بعلاقة تاريخية».

وأضاف «استمعنا اليوم من القيادة الكويتية إلى ما يؤكد رغبة حقيقية في المقابل من أجل التواصل والتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة». وكان دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني والوفد المرافق وصل إلى البلاد امس في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء. هذا وغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق البلاد امس بعد زيارة رسمية استمرت يوما واحدا. وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر وسفير الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج.