«الدستورية» رفضت طعوناً على مرسومي «التصويت بالبطاقة» و«ضم المناطق»

الأولى

قضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس بعدم قبول الطعون المقدمة ضد مرسومي التصويت حسب العنوان المدون في البطاقة المدنية وضم بعض المناطق للدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2022 لأنها أقيمت من غير ذي صفة.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها أقامت قضاءها هذا في الطعون رقم (3) و(5) و(32) وفي الطعون رقم (9) و(20) و(21) و(23) و(35) و(37) و(39) و(43) و(45) و(50) تأسيسا على أنه يتعين لزوما أن يقدم الطعن أمام هذه المحكمة من صاحب الشأن شخصيا أو ممن يوكله صراحة في الطعن في الانتخابات نيابة عنه وذلك في الميعاد المقرر قانونا. وأضافت أن مؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحا جليا واضح الدلالة على تحويل الوكيل الحق في الطعن الانتخابي أمام هذه المحكمة نيابة عن الموكل وأن يبيح التوكيل إقامة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 2022 دون أن يغير من ذلك اشتمال التوكيل على الحق في تمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية إذ ان ذلك لا يدل على أن الطاعن قد وكله صراحة في الطعن في هذه الانتخابات نيابة عنه.

وتابعت أن هذا الواقع امتد لما بعد انتهاء الميعاد المقرر للطعون الانتخابية فمن ثم يكون الطعن - والحال كذلك - قد أقيم من غير ذي صفة بما يتعين معه عدم قبوله وذلك خلافا لما نشرته بعض الصحف الخاصة. وأجّلت المحكمة الدستورية طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى 26 ديسمبر المقبل، والرابعة والخامسة إلى 28 ديسمبر للاطلاع على محاضر فرز أصوات الانتخابات.