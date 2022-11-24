مفاجأة يابانية.. ونقطة ثمينة للمغرب

الأولى

واصلت المنتخبات العربية نتائجها الجيدة في كأس العالم 2022 بقطر، بعد أن خطف المنتخب المغربي تعادلاً ثميناً (0-0) من نظيره الكرواتي أمس على ستاد البيت ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

ووقف «أسود الأطلس» نداً عنيداً لوصيف النسخة الماضية، وقدموا أداءً رجولياً وسنحت لهم أكثر من فرصة للتقدم عبر النشيطين حكيم زياش وأشرف حكيمي في الجناح الأيمن الذي زعزع ثقة الدفاع الكرواتي بنفسه.

وكان المنتخب السعودي حقق انتصارا تاريخياً على الأرجنتين (2-1)، في حين تعادلت تونس مع الدنمارك (0-0) أول من امس.

وفي المجموعة الخامسة، فجرت اليابان مفاجأة جديدة في المونديال وقلبت تخلفها بهدف أمام ألمانيا إلى فوز مثير 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد خليفة الدولي. وتقدمت ألمانيا بهدف إيلكاي غوندوغان (33 من ركلة جزاء)، قبل أن ترد اليابان بهدفي ريتسو دوان (75) وتاكوما أسانو (83). وهي المواجهة الأولى بين المنتخبين على مستوى المونديال، حيث سبق أن التقيا ودياً مرتين، انتهت إحداهما بالتعادل 2-2، والثانية بفوز ألمانيا بثلاثية نظيفة.