صرف 32 مليار دينار للمشروعات التنموية في الـ 13 عاماً الماضية

الأولى

كشفت تقارير رسمية عن رصد الكويت 49.06 مليار دينار لمشاريعها التنموية في الفترة التي امتدت من 2010 الى 2023 وان ما أنفق منها فعلياً هو 32 مليار دينار.

ووفق تلك البيانات، فان هناك ما يقرب من 17 مليار دينار من دون انفاق خلال تلك الفترة، وهو ما يجعل بعض المشاريع المدرجة في خطط التنمية حبراً على ورق ويمثل هدراً للمال العام وتضييعاً للوقت في مشاريع لم تر النور ولم يرصد لها اعتمادات حتى الآن.

وتشير الأرقام الى أن أعلى اعتماد مالي تم رصده في 13 عاماً من خطط التنمية، كان أكبر اعتماد للمشروعات التنموية في 2012/2013 بواقع 5.93 مليارات دينار، فيما كان أكبر انفاق فعلي على المشاريع التنموية في 2015/ 2016 بقيمة 4 مليارات دينار. وتشير كذلك الى أن الكويت أنفقت 187 مليون دينار فقط على مشاريع التنمية بنهاية النصف الأول من الحالي 2022/2023، وهو أدنى انفاق تنموي شهدته في 3 سنوات للفترات المقارنة.

ووضعت تقارير حكومية توصيات محددة للاسراع بالمشاريع التنموية المدرجة في مشاريع الخطة، أبرزها الانتهاء من مشروعات القوانين التي لا تزال لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة وعددها 11، بالاضافة الى سرعة مناقشة مجلس الأمة والحكومة القوانين الحكومية المدرجة على جدول أعمال المجلس وعددها 22 مشروع قانون.

وأوصى التقرير بوضع حد لتعثر الانفاق في بعض مشروعات خطة 2022/2023 والذي جاء نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

ولفت الى ضرورة الزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية التي تسمح بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الاعداد والمتابعة، مع ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة.