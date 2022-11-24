17 مليار دينار دون إنفاق على «التنمية» في 13 عاماً

مال وأعمال

كشفت تقارير رسمية عن رصد الكويت 49.06 مليار دينار لمشاريعها التنموية في 13 عاماً تمتد من 2010/2011 وحتى 2022/2023، ما أنفق منها فعلياً هو 32 مليار دينار.

ووفق تلك البيانات، فإن هناك ما يقارب من 17 مليار دينار دون إنفاق خلال تلك الفترة، وهو ما يجعل من بعض المشاريع المدرجة في خطط التنمية حبراً على ورق وهدراً للمال العام وتضييعاً للوقت في مشاريع لم تر النور ولم يرصد لها اعتمادات مالية حتى الآن.

وتشير الأرقام إلى أن أعلى اعتماد مالي تم رصده في 13 عاماً من خطط التنمية، كان أكبر اعتماد للمشروعات التنموية في 2012/2013 بواقع 5.93 مليارات دينار، فيما كان أكبر إنفاق فعلي على المشاريع التنموية في 2015/ 2016 بقيمة 4 مليارات دينار. وتشير الأرقام إلى أن الكويت أنفقت 187 مليون دينار فقط على مشاريع التنمية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2022/2023، وهو أدنى انفاق تنموي شهدته الكويت في 3 سنوات للفترات المقارنة.

ووضعت تقارير حكومية توصيات محددة للإسراع بالمشاريع التنموية المدرجة في مشاريع الخطة، أبرزها : الإسراع بالانتهاء من مشروعات القوانين التي لا تزال لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة وعددها 11 مشروع قانون، بالإضافة إلى العمل على سرعة مناقشة مجلس الأمة والحكومة القوانين الحكومية المدرجة على جدول أعمال المجلس وعددها 22 مشروع قانون.

وضرورة تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الأمة للإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس أو قيد الدراسة بلجان المجلس.

وأوصى التقرير إلى وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2022/2023 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

كما سيتم بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث ما زال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.

كما أشار التقرير إلى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية والتي تسمح بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، مع ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه تلك المشروعات الواردة في الخطة.

