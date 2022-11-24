قطر.. مفاوضات للاستحواذ على 20 % من «فودافون مصر»

مال وأعمال

تسارعت خلال الأيام الأخيرة مفاوضات جهاز قطر للاستثمار مع شركة المصرية للاتصالات وحكومة البلاد لشراء 20% من أسهم «فودافون مصر» مقابل ما يفوق المليار دولار، حسبما كشف مصدران مطلعان على الصفقة لـ«الشرق».

تملك «المصرية للاتصالات»، أكبر مشغل اتصالات في البلاد، حصة 45% من أسهم «فودافون مصر»، فيما تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم «المصرية للاتصالات».

لم يرد الصندوق السيادي المصري، المشارك في المفاوضات، على طلب «الشرق» للتعليق، بينما أجاب جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لأكبر منتج للغاز في العالم، بعبارة: «لا تعليق».

