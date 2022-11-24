البورصة تراجعت 640 مليون دينار في 4 أيام

مال وأعمال

فقدت بورصة الكويت 640 مليون دينار في 4 أيام، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية من 49.46 مليار دينار إلى 48.82 مليار دينار.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس، على انخفاض مؤشرها العام 16?7 نقطة ليبلغ مستوى 7555?34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?22 في المئة. وتم تداول 152?4 مليون سهم عبر 8311 صفقة نقدية بقيمة 39?5 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2?9 نقطة ليبلغ مستوى 5659?12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?05 في المئة من خلال تداول 98 مليون سهم عبر 3082 صفقة نقدية بقيمة 7?9 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 24?4 نقطة ليبلغ مستوى 8459?27 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?29 في المئة من خلال تداول 84?4 مليون سهم عبر 5229 صفقة بقيمة 31?5 مليون دينار (نحو 95?4 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7?9 نقاط ليبلغ مستوى 5814?08 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?14 في المئة من خلال تداول 57?02 مليون سهم عبر 2216 صفقة نقدية بقيمة 7?13 ملايين دينار.

وكانت شركات (معادن) و(تنظيف) و(كميفك) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(مشاريع) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة.

