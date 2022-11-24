مجموعة الـ 20 تسيطر على 85 % من الاقتصاد العالمي

الخميس 24 نوفمبر 2022 ,1 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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