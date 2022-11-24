نقص الديزل يهدد بإشعال العالم!

مال وأعمال

لا يوجد وقود أكثر أهمية للاقتصاد العالمي من الديزل، إذ إنه يشغّل الشاحنات والحافلات والسفن والقطارات ويحرك آلات البناء والتصنيع والزراعة، كما أنه يُحرَق لتدفئة المنازل. ومع صعود أسعار الغاز الطبيعي أصبح يُستخدم أيضاً في بعض الأماكن لتوليد الكهرباء. وفي غضون الأشهُر القليلة المقبلة، ستواجه أنحاء هذا الكوكب كافةً تقريباً خطر شُح المعروض من الديزل، في وقت فاقمت فيه أزمة الإمدادات بجميع أسواق الطاقة على مستوى العالم تقريباً التضخم وخنقت النمو الاقتصادي العالمي. قد تكون الخسائر ضخمة، إذ تنتشر لتصل إلى كل الأشياء بداية من سعر الديك الرومي الخاص بعيد الشكر، وصولاً إلى فواتير المستهلك لتدفئة المنازل خلال شتاء العام الجاري. في الولايات المتحدة الأميركية وحدها، سيعني صعود تكلفة الديزل للاقتصاد خسارة 100 مليار دولار، حسب مارك فينلي، باحث الطاقة بمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس. قال فينلي: إن «الديزل مرتبط بأي شيء وكل شيء يتحرك في اقتصادنا، ونقل الأشياء هو أحدها. الناس العرضة للتجمد حتى الموت شيء آخر إضافي». وعلى صعيد الولايات المتحدة، بلغت مخزونات الديزل وزيت التدفئة مستويات هي الأدنى في التاريخ في هذا التوقيت من السنة، حسب البيانات التي تعود إلى 4 عقود. تواجه منطقة شمال غرب أوروبا أيضاً احتياطيات منخفضة، ومن المنتظر أن تصل المخزونات إلى مستوى متراجع الشهر الحالي ثم تهبط أكثر مع حلول مارس المقبل، عقب فترة قصيرة من بدء سريان العقوبات التي ستحجب المنطقة عن الإمدادات الروسية المنقولة بحراً. باتت أسواق التصدير العالمية تعاني من نقص المعروض بشدة، حتى إنّ الدول الأكثر فقراً على غرار باكستان أصبحت محرومة، مع إخفاق الموردين في حجز شحنات كافية لتلبية الاحتياجات المحلية للبلاد. وأوضح داريو سكافاردي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تكرير النفط الإيطالية «ساراس» (Saras) الذي قضى 40 سنة تقريباً في القطاع: «قطعاً تعتبر هذه أكبر أزمة ديزل شاهدتها على الإطلاق». صعد سعر الديزل في السوق الفورية من ميناء نيويورك، وهو معيار قياسي، 50% تقريباً خلال السنة الحالية. بلغ السعر 4.90 دولارات للغالون مطلع نوفمبر الحالي، أي ضعف مستويات العام الماضي تقريباً.