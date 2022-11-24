.. وتشارك في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

مال وأعمال

أضاءت بورصة الكويت مبناها للسنة الثالثة على التوالي باللون البرتقالي، والذي يعبر عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف احتفاءً باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يعد نقطة البداية لحملة الـ16 يوماً التي تنظمها الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تختتم في 10 ديسمبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ذلك ويأتي دعم هذه الحملة من قبل الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030.

تشكل مشاركة بورصة الكويت في هذه الحملة جزءًا من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تهدف إلى إحداث تأثير جوهري على المجتمع التي تعمل فيه، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الخامس – تمكين المرأة - والهدف السابع عشر - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة اضافةً الى خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت ورؤية «كويت جديدة 2035».

كما تعتبـر بورصـة الكويـت رائـدة فـي تمكيـن المـرأة، حيث شـاركت الشـركة فـي عدد مـن المبـادرات بهدف رفـع مسـتوى الوعـي فـي القطـاع الخـاص حـول أهميـة تمكيـن المـرأة علـى جميـع الأصعدة، وهي من أولى البورصات العربية التي تقرع الجرس لتمكين المرأة في يومها العالمي.

وتأكيداً على التزام الشركة الراسخ بتعزيز ثقافة الادماج في بيئة العمل، وقعــت بورصة الكويت على بيان دعم «مبادئ دعم المرأة»، والــذي يهدف إلى دعم الدور المحوري الــذي يمكن أن تقــوم به الشركات لتحقيق «اهداف التنمية المسـتدامة لأجندة 2030»، والصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحــدة. كما أن البورصة عضو في مبــادرة الأمــم المتحــدة لأســواق المــال المســتدامة (SSE) منذ عام 2017.

