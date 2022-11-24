6.4 تريليونات دولار إجمالي الدَّين العالمي

مال وأعمال

كشف معهد التمويل الدولي عن أن تراكم ديون الاقتصاد العالمي استمر في التراجع في الربع الثالث من عام 2022، وسط تراجع شهية الاقتراض الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، التي تؤدي بدورها أيضاً إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.التقرير الفصلي لرصد سوق الدَّين العالمية للمعهد أظهر أن إجمالي الدَّين العالمي انخفض بمقدار 6.4 تريليونات دولار في الأشهُر الثلاثة حتى سبتمبر إلى ما يقرب من 290 تريليون دولار. هذا الانخفاض المستمر يعود إلى ارتفاع الدولار، الأمر الذي يجعل القروض المقومة بعملات أخرى تبدو أصغر عند تقويمها بالعملة الأميركية.

