«بوبيان» أطلق خدمة «Boubyan Send»

مال وأعمال

أطلق بنك بوبيان خدمة التحويلات الدولية Boubyan Send بالتعاون مع ماستركارد بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات التقنية وضمان السرعة والحفاظ على أمن وسلامة المعلومات والبيانات المصرفية للعملاء.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري أنه لمواكبة المستجدات التي يشهدها قطاع العمل المصرفي أصبحت هناك ضرورة حتمية تستدعي استثمارنا في العديد من قنواتنا الرقمية لتوفير خدمات جديدة ومميزة وخاصة لعملائنا تلبية لاحتياجاتهم ولإتمام جميع المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة بشكل آمن وسريع.

وأضاف «من هذا المنطلق جاءت شراكتنا مع ماستركارد التي تعد من أكبر الشركات العالمية المعروفة للتحويلات الفورية العابرة للحدود وذلك حتى نمنح العملاء فرصاً أكبر للحصول على خدمات للتحويلات المالية تضمن لهم السرعة والسهولة مع تقديم مستويات مميزة من خدماتنا ومنتجاتنا».

وأوضح التويجري أنه من خلال خدمة Boubyan Send سيحصل عملاء بنك بوبيان على خدمات متعددة للتحويل وأحدها الخدمة المميزة من خلال ماستركارد عند إجراء التحويلات المالية لأكثر من 35 دولة حول العالم عبر استخدام تطبيق بوبيان واتباع خطوات سهلة لإتمام عملية التحويل.

الشركة الرائدة

من جانبه أكد المدير العام لماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهاد خليل على أهمية التعاون مع بنك بوبيان الذي يعد من أبرز البنوك الكويتية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية مما أثبت نجاح استراتيجيته نحو التوسع وتعزيز مفهوم التكنولوجيا المالية على مستوى القطاع المصرفي محلياً ودولياً.

وأضاف «سعداء بالتعاون مع بنك بوبيان الذي سيكون شريكاً مهماً لنا في الكويت لا سيما بعد نجاحه في التحول بقوة نحو الخدمات المصرفية الرقمية.

حيث يحتل البنك حالياً مركزاً متقدماً في خدمة العملاء والثقة والابتكار والإبداع إلى جانب حصول تطبيقه على مركز متقدم بين التطبيقات الأفضل والأكثر استخداماً في الكويت».

وأوضح خليل أن التحويلات المالية الرقمية تؤدي دوراً أساسياً في الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهنا يأتي دور ماستركارد مع شركائها العالميين كبنك بوبيان لتزويد عملائهم من الأفراد والشركات بطرق أكثر أماناً وسهولة للدفع وتحويل الأموال عبر الحدود.

البساطة والسهولة

في سياق متصل قال التويجري إن هذه الشراكة تُعد استكمالاً لسلسلة إنجازات بنك بوبيان في مجال المدفوعات الرقمية، حيث نجح البنك في السنوات الأخيرة بنقل الكويت من خلال خدماته التقنية المميزة إلى مصاف الدول الأكثر تطوراً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية عبر إطلاقه العديد من خدمات الدفع الآمن عن بُعد، ومنها على سبيل المثال خدمة UTap التي كان أول من أطلقها في الكويت.

وأضاف «يبدو أن المستقبل مليء بالتحديات، لكننا على ثقة في بوبيان أننا سنكون جاهزين لهذه التحديات والتغلب عليها مستندين إلى قدراتنا في الإبداع والابتكار والقدرة على خدمة عملائنا بالشكل المطلوب وتلبية احتياجاتهم».

