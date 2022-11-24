«البترول الوطنية» نظَّمت حملة للتبرع بالدم

مال وأعمال

تحت شعار «تبرعك حياة»، نظمت شركة البترول الوطنية الكويتية بالتعاون مع بنك الدم المركزي حملة للتبرع بالدم، وذلك في مبناها الرئيسي بمدينة الأحمدي، واستمرت على مدار يوم كامل.

وحرصت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة أحمد الخطيب، يرافقها نائب الرئيس للخدمات المساندة عبدالعزيز الدعيج، ومديرة العلاقات العامة والإعلام خلود المطيري، على متابعة سير الحملة، حيث أثنت على جهود أعضاء فريقي الشركة والبنك، منوهة بالأبعاد الإنسانية والمجتمعية الرائعة التي تمثلها حملات التبرع بالدم، وما لها من انعكاسات إيجابية في إنقاذ حياة العديد من المرضى المحتاجين لعمليات نقل دم، ومساعدة المؤسسات الصحية على القيام بواجباتها خير قيام.

وتوجهت الخطيب بالشكر للمتبرعين من موظفي الشركة وعمالة الشركات المقاولة، لدعمهم هذه الحملات المنتظمة، منوهة إلى أن الإقبال المستمر عليها جعل الشركة تتصدر المراكز الأولى ضمن أهم الجهات المتبرعة على مستوى الكويت، بحسب القائمة التي تعلنها وزارة الصحة سنوياً، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يصادف الرابع عشر من يونيو من كل عام.

من جهته، أكد الدعيج أن حملات الشركة للتبرع بالدم تسعى إلى المساهمة في تلبية الاحتياجات الملحة والعاجلة لبنك الدم، وإلى سد النقص في مخزون البنك من أكياس الدم، واصفاً هذه المبادرة بالواجب الإنساني والوطني، الذي تحرص الشركة بكل حب واعتزاز على تقديمه لمجتمعها.

وبدوره، أثنى المشرف على الحملة من جانب بنك الدم المركزي د. أحمد عبدالغفار، على دور «البترول الوطنية» وإسهامها المستمر بتزويد البنك بكميات وفيرة من الدم، عن طريق حملات التبرع المتلاحقة التي تنظمها على مدار العام، وفي مختلف مواقعها، منوهاً إلى أن هذا المسعى المخلص جعلها تتبوأ دائماً مكانة متقدمة بين العشر جهات الأولى المتبرعة بالدم في البلاد.

