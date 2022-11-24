«التجاري» دعم «تعاونية الرميثية»

مال وأعمال

قدم البنك التجاري الكويتي مساهمة مادية لدعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية لجمعية الرميثية التعاونية ضمن جهود البنك وفي إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، حيث استقبل محمد القطان مدير عام الجمعية عبدالعزيز بن سلامة مدير منطقة - البنك التجاري حيث جرى تسليم شيك المساهمة للجمعية.

من جانبه، قال عبد العزيز بن سلامة: «يحرص البنك التجاري الكويتي دوماً على توطيد علاقاته مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً في هذا الصدد أن الدعم الذي قدمه البنك للجمعية سيتم توجيهه كالعادة لرعاية بعض الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتنوعة التي عادة ما تنظمها الجمعية لقاطني منطقة الرميثية بما يخدم الوطن والمواطن، ويسهم في تأكيد معاني المسؤولية الاجتماعية الشاملة التي ينشدها البنك بتعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، أشاد محمد القطان بالدور الفعال الذي يقوم به البنك التجاري في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى خدمة جميع شرائح المجتمع، منوها بأن برامج المسؤولية الاجتماعية للتجاري تمتد لتشمل رعاية الفعاليات التربوية والثقافية والرياضية والتوعوية والصحية التي تنظمها الجمعية لقاطني منطقة الرميثية.

