«مايكروسوفت» كشفت عن الفائزين في «ماين كرافت»

مال وأعمال

كشفت مايكروسوفت بالشراكة مع وزارة التربية عن الفائزين في مسابقة «ماين كرافت» التي استمرت قرابة 3 أشهر، حيث تم اختيار 10 طلاب فائزين بواقع ثلاثة طلاب من كل مستوى تعليمي، يشمل الابتدائي والمتوسط والثانوي، وفائزا واحدا على المجموعة كاملةً.

استقبل الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان الطلبة الفائزين في المراكز الأولى لمسابقة الكويت الأولى في مجال إنشاء معالم دولة الكويت باستخدام برنامج Microsoft Minecraft Education Edition،

حيث قام بتكريمهم بجوائز مادية، بحضور منى سالم عوض الموجه الفني العام للحاسوب بالانابة، وممثل شركة مايكروسوفت ناصر العبدالجليل-مدير قطاع التعليم و الأبحاث - مايكروسوفت الكويت. وعلق الوكيل المساعد للتعليم العام من وزارة التربية «إن تقديم مناهج جديدة ومبتكرة لتسريع وتيرة التعلم الرقمي بين شباب الكويت يتماشى مع مستهدفات (رؤية الكويت 2035) لافتا الى اننا نساعد الشباب على تبني التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والبرمجة بطرق مبتكرة ومسلية، وبالتالي إعدادهم لكي يأخذوا مكانهم الريادي في المستقبل والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي لبلدنا».

ومن جانبه ذكر مدير قطاع التعليم و الأبحاث في مايكروسوفت الكويت ناصر العبد الجليل أن التعليم الذي يستند في آلية عمله على الترفيه والألعاب يسهم في رفع مستوى الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النهج له أثر كبير في تحسين ذاكرة الطلاب، وتعزيز طلاقتهم في الحوار، وتحفيز التفكير الاستراتيجي وتطوير مهارات التفكير العملي لديهم.

