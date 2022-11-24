«كيبكو» تستكمل صفقة الاندماج مع «القرين»

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» استكمال تنفيذ صفقة الاندماج عبر الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية مشيرة إلى بدء تداول الكيان المندمج في بورصة الكويت تحت مسمى «مشاريع».

وقالت «مشاريع الكويت» في بيان صحافي إن جميع أسهم شركة القرين تم تحويلها لشركة مشاريع الكويت وأصبح رأسمال الكيان المندمج المصرح به والمصدر والمدفوع 504?8 ملايين دينار «نحو 1?55 مليار دولار» موزعة على 5?048 مليارات سهم.

وذكرت أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت بعد استكمال صفقة الاندماج لأكثر من 600 مليون دينار «1?94 مليار دولار» مبينة أن المحفظة المدمجة ستعمل على تنويع مصادر الإيرادات وإتاحة الفرصة للتوسع في استثمارات ومشاريع جديدة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح قولها إن صفقة الاندماج ستعمل على تحويل «مشاريع الكويت» إلى شركة أقوى توفر قيمة أكبر لمساهميها.

وأضافت الشيخة أدانا الصباح أن صفقة الاندماج تمت بسلاسة مما يعكس ثقة جميع الأطراف بالفوائد التي يحققها هذا الاندماج معربة عن الشكر لهيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة ووزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على الجهود التي تم بذلها في سبيل ضمان توافق كل جوانب الصفقة مع مصالح جميع الأطراف.

وذكرت أن «مشاريع الكويت» قامت بتعيين شركة استشارية عالمية للقيام «بدراسة معمقة لشركات محفظتنا خصوصا أننا نستهدف تأمين تدفق متنوع للإيرادات مع موازنة مستوى تركيز الأصول في سبيل تخفيف مخاطر السوق».

وأكدت السعي لتعزيز عمليات الشركة الحالية بالتزامن مع تقليص الالتزامات المالية وزيادة القيمة للمساهمين موضحة أن «مشاريع الكويت» ترى أن هذه المرحلة الجديدة في مسيرتها تتطلب العودة للاستثمار في القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم.

