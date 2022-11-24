«وربة» شريك إستراتيجي لمعرض «فيد ماركت»

مال وأعمال

وقَّع بنك «وربة» عقد شراكة لمعرض «فيد ماركت» ليومي الجمعة والسبت المقبلين من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 9 مساءً في مجمع التلال - منطقة الشويخ، والذي سيقوم بإلقاء الضوء على أهمية الغذاء الصحي والنشاط والعناية بالعافية وسهولة الزراعة في البيت، وماهية آلية الغذاء الصحي في مكافحة السمنة، والمحافظة على الصحة.

وأكد أيمن المطيري مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في البنك حرص بنك وربة من خلال برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية على دعم المجتمع الكويتي على اختلاف شرائحه لنشر الثقافة والتوعية الصحية من خلال رعايته للعديد من الفعاليات الاجتماعية التي تركز على توفير الحلول المصممة لخدمة المجتمع والبدائل الصحية لهم وتحقيق أعلى قدر من الفائدة على مختلف الأصعدة.

وأوضح المطيري أن مشاركة ورعاية ودعم «وربة» لمعرض «فيد ماركت» تأتي انطلاقاً من اهتمامه المتواصل بمجال الخدمات الصحية وما يتعلق به من أنشطة وفعاليات، تقديراً لدوره الأساسي في حياة المجتمع وأفراده وما تمثله من أهمية كونها تنعكس على مختلف جوانب الحياة والأنشطة وفي مقدمتها الاقتصاد الذي يعد عصب الحياة المعاصرة.

ومن جهتها قالت عروب المطوع – مؤسس ومنظم معرض فيد ماركت: « نحن سعداء وفخورون بتعاوننا مع بنك وربة، وشاكرين إتاحته الفرصة لنا في هذه الشراكة الاستراتيجية ، ونقدر دور البنك المستمر وسعيه لترك بصمة واضحة تجاه المسؤولية المجتمعية»، وأضافت المطوع: «إن فكرة المعرض هي الاهتمام والمساهمة بصحة الأطفال من الدرجة الأولى، وتوفير الغذاء المناسب لهم والذي يغطي احتياجهم اليومي»، بالإضافة إلى» أن الهدف من وجود هذا المعرض يأتي لتوعية أولياء الأمور لصحة أبنائهم وتثقيفهم لمدى أهمية التغذية الصحية لعقل وجسم أطفالهم، وأيضاً تعريف الأطفال عن المنتجات الصديقة للبيئة». واختتم المطيري بالإشارة إلى أن بنك وربة يعمل على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المعنية بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، مضيفاً أن «وربة» قدم العديد من المبادرات التي استهدفت الارتقاء بالخدمة وتطوير سبل تقديمها سواءً من خلال إنشاء مراكز طبية، أو من خلال رعاية ودعم العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها. علماً أن بنك وربة أطلق في وقت سابق تطبيق FAYEZ والذي يعنى بالمجال الرياضي والصحي من خلال تحفيز مستخدميه على ممارسة رياضة المشي ومتابعة تفاصيل الخطوات اليومية والأسبوعية والشهرية، مع تقديم العديد من المكافآت المالية والتحفيزية لمستخدميه، رغبةً من البنك بتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على الصحة العامة.

