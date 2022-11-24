«الكويتية للاستثمار» نظمت ندوة صحية

مال وأعمال

أقامت الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع وزارة الصحة ندوة صحية توعوية تحت عنوان «شهر نوفمبر شهر صحة الرجل» بمشاركة الدكتور علي عبد الوهاب عبد الله اختصاصي أمراض المسالك البولية (جراحة المناظير والروبوت بمستشفى جابر)، والدكتور محمد الرويشد اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى جابر، وذلك بحضور ومشاركة موظفي الشركة من الرجال.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشركة في تصريح صحافي بهذه المناسبة، ان «الكويتية للاستثمار» دأبت على اقامة مثل هذه الأنشطة المجتمعية المتنوعة وذلك في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع، وحرصاً منها على الاطمئنان على صحة موظفيها ونشر الثقافة الصحية في صفوفهم، وتوعيتهم فيما يتعلق بأمراض البروستاتا. وأشارت الى ان الشركة سبق لها وتعاونت مع وزارة الصحة في اقامة ندوات صحية مماثلة واخرها كانت ندوة توعوية في شهر اكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي لموظفات الشركة. واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان الشركة لن تتوانى عن اقامة وتنظيم كل ما من شأنه نشر الوعي وتثقيف الموظفين وأفراد المجتمع عموماً في مختلف القضايا.

