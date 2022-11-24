«الامتياز» نظمت حملة التبرع لتعزيز دورها الإنساني

مال وأعمال

نظمت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بالتعاون مع شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» تحت رعاية وزارة الصحة متمثلة في بنك الدم الكويتي حملة للتبرع بالدم وذلك في إطار تعزيز دور مشاركة «الامتياز» وموظفيها ومتطوعيها تجاه المجتمع تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم. حيث كان الإقبال أكبر من العام الماضي وفاق أرقام الحملة السابقة، وبلغ مجموع الدم المتبرع به خلال هذه الحملة ما يتجاوز 35,000 مل.

من جانبه صرح صالح الحوطي، نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المساندة «إن التزامنا الإنساني تجاه هذا المبادرة ما هو الا لخلق ثقافة التبرع واستمراريتها في المجتمع، ويتجلى ذلك في حملة هذا العام «تبرع بالدم وأنقذ حياة!» وهي مبادرة مستدامة للتبرع بالدم لمساعدة المرضى والمحتاجين، وبدورنا نشكر جميع من شارك وأسهم في انجاح هذه الحملة مما ينعكس بالإيجاب في دعم خطة القطاع الصحي بدولة الكويت».

