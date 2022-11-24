عرب: «ضمان» مثال حي على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» ثامر عرب أن الخدمات الصحية التي ستقدمها ضمان ستسهم بشكل ملحوظ في دعم الرعاية الصحية المستدامة في الكويت من خلال تبني نموذج فريد يستند على الوقاية. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الأولى ضمن منتدى القانون التجاري 2022. وذكر عرب أن شركة ضمان انطلقت ضمن رؤية كويت جديدة 2035 كأحد المشاريع الرئيسة في محور القطاع الصحي، وأصبحت أهم ركائز هذا القطاع فهي أول جهة رعاية صحية في الكويت تؤسس بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص بنسبة 26% للقطاع الحكومي و24% للقطاع الخاص و50% سيتم طرحها لاكتتاب المواطنين بعد التشغيل. وقال: «شركة ضمان تقدم مثالاً حياً على تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع». مضيفا أن فكرة ضمان مميزة جداً وغير مسبوقة، حيث ستكون أول شركة مساهمة عامة في القطاع الطبي في الكويت وستطرح لاحقا للاكتتاب العام للمواطنين، مبيناً أن الهدف من قوانين الشراكة هو تمكين القطاع الخاص من المشاركة والاستثمار في القطاعات الرئيسة في الدولة بهدف تحسين إنتاجية وربحية هذه القطاعات وتقديم خدمات أفضل، إضافة إلى تخفيف الضغط والأعباء عن كاهل الجهات الحكومية المختلفة. وأشاد عرب بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة وبامكاناتها الواسعة من حيث الكوادر والتجهيزات الطبية، منوها إلى أن ضمان ستسهم في تخفيف العبء على الوزارة من خلال تقديم خدماتها الصحية الى ما يقارب مليون وثمانمائة ألف شخص من المقيمين العاملين في القطاع الخاص عبر مرافق ضمان الصحية التي تتكون من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط بشكل ملموس على مرافق وزارة الصحة ويمكنها من تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين». وأشار إلى أن شركة ضمان تعمل وفق نموذج صحي جديد وفريد في منطقة الشرق الأوسط هو نظام المحافظة على الصحة (HMO) الذي يعتمد على توفير الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة تشمل التأمين الصحي والرعاية الصحية الأولية والثانوية ونشر الوعي الصحي والتركيز على الوقاية المسبقة.