مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يختتم دورته الـ 44

الخميس Al wanees

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ44 بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي..

وتوجه الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بالتحية لكل من شارك معه ضمن فعاليات الدورة الـ44.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات الختام (العشق من محبي السينما نابع من أفلامنا القديمة، أنا حبيت السينما لما شفت أنور وجدي وليلى مراد وحسن فايق، تعلمت سينما من صلاح أبو سيف ونيازي مصطفى وعلي الزرقاني)

ولفت إلى ترميم فيلمين خلال الدورة الـ44، يعدان من الأهم في تاريخ السينما المصرية، وهما «يوميات نائب في الأرياف»، و«أغنية على الممر».

وذكر أن «يوميات نائب في الأرياف» للمخرج توفيق صالح وكتابة توفيق الحكيم، موضحًا أنه ينقل صورة حية للريف المصري في أوائل القرن العشرين.

وأكد أن المهرجان على مدار تسعة أيام متتالية، استطاع أن يقدم عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام».

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قالت : السينما مهمة في حياتنا، موجهة الشكر للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان. وأضافت «الكيلاني» أثناء صعودها على خشبة مسرح القاهرة السينمائي: «أنا بشكر الجميع على الحضور كل الفنانين والنجوم والجمهور العظيم الذي شرفنا بحضور كل فعاليات المهرجان، لأن السينما مهمة في حياتنا، وأنا أهتم بالشكر للمايسترو حسين فهمي، الذي كان على رأس هذا العمل العظيم، والحقيقة هو نموذج للفنان المصري الوطني المثقف الواعي وأدار الدورة باحترافية شديدة..

وقد فازت مصر بـ5 جوائز مختلفة حصدتها أفلام «19ب» و«صاحبتي» و»بعيدا عن النيل».

وقد أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية عن منح جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم لفيلم علَم، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

ومنحت لجنة التحكيم إيمانويل نيكو، مخرجة فيلم الحب بحسب دالفا، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرجة)، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.

كما فاز الفيلم البولندي خبز وملح، بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج بولندا.

وحصد الكاتب كوسوكي موكاي جائزة نجيب محفوظ، لأفضل سيناريو عن فيلم رجل ما، والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج اليابان. وأعلنت لجنة التحكيم حصول مدير التصوير مصطفى الكاشف على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وهو من إخراج أحمد عبد الله، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج مصر.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الممثل السوداني ماهر الخير عن فيلم السد، والممثل محمود بكري عن فيلم علَم. كما فازت الممثلة (زيلدا سمسون) بجائزة أحسن ممثلة ضمن المسابقة الدولية، عن فيلم الحب بحسب دالفا، إخراج إيمانويل نيكو، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.

كما أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فوز كارلوس شاهين مخرج فيلم أرض الوهم المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة سعد الدين وهبه لأحسن فيلم عربي، وعرض الفيلم لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج فرنسا ولبنان.

كما منحت لجنة التحكيم فيلم بِركة العروس جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، والفيلم من إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج لبنان وقطر.

وحصد فيلم بعيدًا عن النيل جائزة أحسن فيلم غير روائي، وهو من إخراج شريف القطشة، وعرض لأول مرة عالمياً ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج مصر والولايات المتحدة الأميركية.

