محمد الأمير انتهى من تصوير مسلسل «نزيف»

الخميس Al wanees

انتهى النجم العراقي محمد الأمير من تصوير دوره في المسلسل العربي اللبناني «نزيف» وهو مسلسل درامي تشويقي أكشن يشارك في بطولته مجموعة من الوجوه الشبابية منهم ماريتا الحلاني في رابع تجاربها بالدراما واسماعيل تمر في ثاني تجربة له بالدراما، ومن تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز. يجسد محمد بالعمل شخصية رشيد وهو شخصية مركبة تعمل مع المافيا ويكون العامل الأساسي في تحريك معظم الأحداث. ?على صعيد آخر، شارك الأمير في احتفالية عيد ميلاد فندق فيرساتشي في دبي والتي أحيتها المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، هذا بجانب افتتاح قاعة كبيرة لمشاهدة عروض مونديال 2022 وكان الحفل أشبه بالعرس الأسطوري لما تخلله من استعراضات مبهرة لفرق عالمية.