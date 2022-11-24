مزيد الوسمي لفوزه بالمركز الأول في «شاعر الراية» بالسعودية

الخميس Al wanees

هنأ «المجلس الوطني للثقافة والفنون» والآداب الشاعر الكويتي الشاب مزيد الوسمي بفوزه بالمركز الاول في مسابقة «شاعر الراية» في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل الأمين العام للمجلس بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري في تصريح تهاني وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري للشاعر الوسمي بالفوز الذي حققه في المسابقة.

واضاف الانصاري ان فوز الشاعر الشاب المزيد في هذه المسابقة الشعرية الجماهيرية يعد انجازا لحركة الشعر الشعبي في الكويت.

واشاد الانصاري بتميز الشعراء الشباب الكويتيين وابداعاتهم الشعرية وحرصهم على المشاركة الفاعلة في المسابقات الشعرية في الكويت وخارجها وتحقيقهم مراكز متقدمة مؤكدا اهتمام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالحركة الشعرية ودعم شعراء الكويت.

يذكر ان «شاعر الراية» هو برنامج تلفزيوني متخصص في مسابقات الشعر الشعبي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ويهدف إلى اكتشاف المواهب واحياء الإرث الشعري الشعبي.

