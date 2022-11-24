رشا خلف: «دنية مياس» تستنطق الصمت ضد الحقوق المسلوبة

الخميس Al wanees

أعربت الكاتبة رشا خلف عن فخرها الشديد بتطور معرض الكويت الدولي للكتاب ووصول صيته إلى دول العالم، من أوروبا إلى الصين، مؤكدة أن دولة الكويت تهتم بالثقافة والفنون وتدعم الكتاب والمبدعين في شتى المجالات.

وعن تجربتها مع الكتابة، اشارت خلف الى محبتها للكتابة منذ سن الخامسة عشرة، وإنها استمرت في هذا الحلم الى ان أصدرت اول رواية لها هذا العام وهي «دنية مياس».

واضافت خلف، أهوى قراءة الشعر والاستماع الى القصائد في مادة اللغة العربية وحفظها، ومن هنا كانت بداياتي مع الكتابة، وبدأت في كتابة الخواطر، ولكن لم امتلك الشجاعة لنشرها، بل احتفظت بها الى ان أدركت ان الكتابة هي هوايتي الأساسية، ورحت أتتبع الحلم الذي يراودني وهو اصدار كتاب خاص بي.

وقالت: تلقيت التشجيع والدعم من أهلي، خاصة والدي الشاعر ناجي جبر خلف، واختي الكاتبة منى خلف صاحبة كتاب (أمواج ارجل ارجوانية) عام 2005، إلى أن أصبحت لدي القوة لنشر كتاباتي الى العلن ومشاركتها مع الجمهور القارئ. وأضافت خلف، طورت هوايتي من خلال قراءتي للكاتبة علياء الكاظمي وزوج اختي الكاتب خالد الحربي والذي تميز بالشعر والادب والروايات، وأيضا عن طريق الاستماع الى دورات الفلسفة، وعلم النفس والحقائق الكونية والادب. وعن روايتها الأولى تقول خلف: «دنية مياس» حكاية تتضمن العديد من التجارب والأمور الحياتية، وهي باقة ورد مقدمة للقراء، تحكي عن الموت بالصمت، والانسان الذي يحيا بلا روح وليس لديه الرغبة بالحياة. وأضافت، روايتي مستوحاة من «سوالف الحريم» والاستماع الى قصصهم اليومية مع إضافة تأثيرات ادبية خاصة بي ومزجها في رواية اسميتها «دنية مياس» وأكدت خلف أن رأي الجمهور مهم جدا بالنسبة لها، لأن الجمهور (على حد رأيها) هو من يصنع الكاتب من خلال القراءة وبناء الأفكار وطرح الأسئلة والتجارب اليومية، مشيرة الى حرصها على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي: «لأكون أقرب الى سماع آراء الناس».

