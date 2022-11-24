الخميس Al wanees

صدر حديثا عن دار العلم للنشر والتوزيع رواية (دنيا انتهت قبل أن تبتدئ.. دنية مياس) للكاتبة رشا خلف. وتوزع في جناح رابطة الأدباء الكويتيين، وجناح دار العلم، بمعرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 45 هذا العام، والذي يستمر حتى 26 نوفمبر الحالي. تستعرض خلف في روايتها، التي تعد أولى تجاربها في عالم النشر، زخم المشاعر الإنسانية المتناقضة، مثل الحزن، والفقد، والخذلان، والحب، والتقدير والاحتياج، وتحمل الرواية رسالة غير مباشرة عبر استنطاق الصمت الذي ربما يودي بصاحبة إلى حالة تشبه الموت المؤقت، أو كما تسميها الكاتبة « الميتة الصغرى» كأن يعيش الإنسان حياة تقليدية أو شبه طبيعية وهو في الحقيقة ميت مشاعريا وقد اعتاد على الصمت حتى في لحظات الدفاع عن حقوقه الطبيعية المسلوبة. وتنتهج الكاتبة خط درامي متفرد عندما تٌنطِق الأموات، وتستعرض في نص متخم بفيض من المشاعر الإنسانية حياة (دنيا) انتهت قبل أن تبدأ!

وفيما يشبه (أدب الغرابة) وفي سياق نص أدبي مشوّق، تصور الكاتبة أثر الصمت على الإنسان الذي يجعله يفقد جميع حواسه ويحوله إلى مجموعة أشلاء متناثرة!

